Минпросвещения обновит систему школьного преподавания истории

Минпросвещения России намеревается обновить систему преподавания истории на уровне общего образования, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

«По поручению главы государства мы запустили большую работу по комплексному обновлению системы преподавания истории на уровне общего образования», — цитирует ТАСС Кравцова.

По его словам, роль учительства в историческом процессе является особой.

Он отметил, что история всегда окружает человека и неотделима от жизни общества.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил предложение школьницы из Владивостока ввести дополнительный курс истории, помимо школьной программы.