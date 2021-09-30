Минпросвещения обновит систему школьного преподавания истории
- РИА Новости
«По поручению главы государства мы запустили большую работу по комплексному обновлению системы преподавания истории на уровне общего образования», — цитирует ТАСС Кравцова.
По его словам, роль учительства в историческом процессе является особой.
Он отметил, что история всегда окружает человека и неотделима от жизни общества.
Ранее президент России Владимир Путин одобрил предложение школьницы из Владивостока ввести дополнительный курс истории, помимо школьной программы.