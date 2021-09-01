В Совфеде поддержали идею дополнительного курса истории в школах

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Анастасия Румянцева
Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала в беседе с RT сообщение о том, что президент России Владимир Путин одобрил предложение школьницы из Владивостока ввести дополнительный курс истории помимо школьной программы.
В Совфеде поддержали идею дополнительного курса истории в школах
  • © Андрей Иглов
  • РИА Новости

«Действительно, объективное изложение истории — это сейчас стратегически важное направление. К сожалению, очень много сил сегодня тратится на то, чтобы исказить роль России, роль СССР во вкладе в Великую Победу. Мы очень многое уже сделали, чтобы навести порядок в плане учебников, увеличено количество часов истории, но работа с первоисточниками, архивными документами очень важна», — подчеркнула Гумерова. 

Сенатор отметила, что это «очень интересная» идея, и добавила, что, по её мнению, важно, что она прозвучала из уст школьницы.

«Я уверена, что историческая правда — это фундамент национальной безопасности нашей страны, поэтому те меры, которые предлагаются ребятами, они важны, важно это слушать и создавать условия для их реализации», — заключила парламентарий.

Ранее Путин одобрил предложение школьницы из Владивостока ввести дополнительный курс истории помимо школьной программы.

На встрече президента со школьниками в рамках просветительского марафона, организованного обществом «Знание» во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке, одна из участниц, София Соколова, предложила помимо школьной программы ввести дополнительный курс, на котором учащиеся смогут ознакомиться с архивами и историческими документами. Самых любознательных предполагалось поощрять поездками в археологические лагеря и на конференции.

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