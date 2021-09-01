Путин одобрил идею дополнительного курса истории в школах

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Президент России Владимир Путин одобрил предложение школьницы из Владивостока ввести дополнительный курс истории помимо школьной программы.
Путин одобрил идею дополнительного курса истории в школах
  • Reuters

На встрече президента со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке одна из участниц, София Соколова, предложила помимо школьной программы ввести дополнительный курс, на котором учащиеся смогут ознакомиться с архивами и историческими документами. Самых любознательных предполагалось поощрять поездками в археологические лагеря и на конференции.

«Конечно. Мне и отвечать нечего — согласен полностью, надо это сделать обязательно. Коллегам скажу, чтобы они это попробовали всё совместить и связать в одно. Хорошая идея, спасибо», — ответил Путин.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко ранее поддержал идею включить историю в список обязательных предметов для сдачи Единого госэкзамена. По его словам, история страны — это патриотизм школьников.

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