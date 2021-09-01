Путин одобрил идею дополнительного курса истории в школах

Президент России Владимир Путин одобрил предложение школьницы из Владивостока ввести дополнительный курс истории помимо школьной программы.

На встрече президента со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке одна из участниц, София Соколова, предложила помимо школьной программы ввести дополнительный курс, на котором учащиеся смогут ознакомиться с архивами и историческими документами. Самых любознательных предполагалось поощрять поездками в археологические лагеря и на конференции.

«Конечно. Мне и отвечать нечего — согласен полностью, надо это сделать обязательно. Коллегам скажу, чтобы они это попробовали всё совместить и связать в одно. Хорошая идея, спасибо», — ответил Путин.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко ранее поддержал идею включить историю в список обязательных предметов для сдачи Единого госэкзамена. По его словам, история страны — это патриотизм школьников.