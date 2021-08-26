Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал предложение сделать обязательным ЕГЭ по истории.

«Мы сейчас практически ушли от многих предметов, которые мы сдавали, которые для нас были естественными, сейчас их нет. Я за введение литературы в список обязательных ЕГЭ. Литература — это язык, это возможность изъясняться, тип мышления определяется с помощью неё», — заявил он в беседе с URA.RU.

Онищенко также поддержал идею включить историю в список обязательных предметов для сдачи Единого госэкзамена. По его словам, история страны — это патриотизм школьников.

Ранее, как сообщал ТАСС, помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил о необходимости совершенствовать систему ЕГЭ, а также сделать обязательным Единый госэкзамен по истории.