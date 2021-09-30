Вирусолог поддержал решение делать экспресс-тест на антиген к COVID-19 пациентам с ОРВИ

Врач-иммунолог, вирусолог Владислав Жемчугов поддержал решение властей делать экспресс-тест на антиген к COVID-19 всем пациентам с ОРВИ в Москве.

«Я высоко оцениваю такое решение. ПЦР тестирует на нуклеиновую кислоту, тест на антиген как раз реагирует на оболочку белка. Такой тест проще и намного быстрее выполняется», — заявил он в беседе с Life.ru.

Ранее сообщалось, что все пациенты с симптомами ОРВИ в Москве с 1 октября будут проходить обязательное экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу.

По словам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в июле такие тесты уже проводили в экспериментальном режиме — в 85% случаев полученный результат совпадает с ПЦР.

Со своей стороны, иммунолог, доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.