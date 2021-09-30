Диетолог назвала альтернативу кофе

Короткая ссылка
Врач-диетолог, специалист по фитотерапии и нутритивной поддержке Татьяна Залетова рассказала, что альтернативой кофеиносодержащим напиткам может стать цикорий.
Диетолог назвала альтернативу кофе
  • © Lino Mirgeler/dpa
  • globallookpress.com

Об этом она сказала в беседе с радио Sputnik.

«Цикорий используется вместо напитков, содержащих кофеин, в первую очередь вместо кофе, просто благодаря похожему цвету и немного похожему вкусу. Это скорее психологический заменитель, потому что кофеина и каких-то бодрящих веществ в этом продукте не содержится», — пояснила Залетова.

Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов-нутрициологов Наталья Круглова в беседе с Nation News напомнила о вреде сладкой газировки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить