Диетолог назвала альтернативу кофе

Врач-диетолог, специалист по фитотерапии и нутритивной поддержке Татьяна Залетова рассказала, что альтернативой кофеиносодержащим напиткам может стать цикорий.

Об этом она сказала в беседе с радио Sputnik.

«Цикорий используется вместо напитков, содержащих кофеин, в первую очередь вместо кофе, просто благодаря похожему цвету и немного похожему вкусу. Это скорее психологический заменитель, потому что кофеина и каких-то бодрящих веществ в этом продукте не содержится», — пояснила Залетова.

Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов-нутрициологов Наталья Круглова в беседе с Nation News напомнила о вреде сладкой газировки.