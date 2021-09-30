Диетолог назвала альтернативу кофе
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Об этом она сказала в беседе с радио Sputnik.
«Цикорий используется вместо напитков, содержащих кофеин, в первую очередь вместо кофе, просто благодаря похожему цвету и немного похожему вкусу. Это скорее психологический заменитель, потому что кофеина и каких-то бодрящих веществ в этом продукте не содержится», — пояснила Залетова.
Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов-нутрициологов Наталья Круглова в беседе с Nation News напомнила о вреде сладкой газировки.