Отоларинголог Мальченко рассказала о профилактике осенней простуды

Отоларинголог, отоневролог Ольга Мальченко рассказала о профилактике осенней простуды.

В беседе с Nation News она заявила, что, если человек переохладился или чувствует недомогание, требуется обработка слизистых соответствующими антисептиками, полоскание.

«Обильное питьё, тепло, ванночки можно делать, ингаляции минеральной водой опять же, чтобы слизистая очищалась», — отметила Мальченко.

Как уточнила врач, нужно обратить внимание на продолжительность болезненных сигналов.

«Это и боли в горле с повышением температуры выше 37,5 градусов, и головная боль в области лба, виска и лицевой части, и продолжительный насморк», — перечислила она.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН высказался о вероятности заболеть COVID-19 и ОРВИ.