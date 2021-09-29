Отоларинголог Мальченко рассказала о профилактике осенней простуды

Короткая ссылка
Отоларинголог, отоневролог Ольга Мальченко рассказала о профилактике осенней простуды.
Отоларинголог Мальченко рассказала о профилактике осенней простуды
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

В беседе с Nation News она заявила, что, если человек переохладился или чувствует недомогание, требуется обработка слизистых соответствующими антисептиками, полоскание.

«Обильное питьё, тепло, ванночки можно делать, ингаляции минеральной водой опять же, чтобы слизистая очищалась», — отметила Мальченко.

Как уточнила врач, нужно обратить внимание на продолжительность болезненных сигналов.

«Это и боли в горле с повышением температуры выше 37,5 градусов, и головная боль в области лба, виска и лицевой части, и продолжительный насморк», — перечислила она.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН высказался о вероятности заболеть COVID-19 и ОРВИ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить