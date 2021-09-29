Диетолог Дюваль рассказала, кому противопоказаны молочные продукты
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В беседе с Nation News она заявила, что прежде всего такую продукцию не стоит употреблять людям с непереносимостью лактозы.
«Но также кисломолочные продукты противопоказаны людям, имеющим проблемы с почками и мочевой системой. Нужно быть очень внимательным, потому что почки — это орган, который может очень долго не показывать какие-либо отклонения», — сказала эксперт.
Как отметила Дюваль, продукты с лактозой не стоит употреблять тем, кто имеет проблемы с пищеварением, печенью и желчным пузырём.
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