Диетолог Дюваль рассказала, кому противопоказаны молочные продукты

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Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, кому противопоказаны молочные и кисломолочные продукты.
Диетолог Дюваль рассказала, кому противопоказаны молочные продукты
  • Pixabay

В беседе с Nation News она заявила, что прежде всего такую продукцию не стоит употреблять людям с непереносимостью лактозы.

«Но также кисломолочные продукты противопоказаны людям, имеющим проблемы с почками и мочевой системой. Нужно быть очень внимательным, потому что почки — это орган, который может очень долго не показывать какие-либо отклонения», — сказала эксперт.

Как отметила Дюваль, продукты с лактозой не стоит употреблять тем, кто имеет проблемы с пищеварением, печенью и желчным пузырём.

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