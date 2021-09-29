Минюст включил проект «ОВД-инфо» в реестр СМИ-иноагентов

В Министерстве юстиции России сообщили, что дополнены реестры иностранных СМИ и незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. В реестр в том числе включены проект «ОВД-инфо», а также издатель «Медиазоны» Пётр Верзилов и главред данного издания Сергей Смирнов.

Так, согласно сообщению, опубликованному на сайте ведомства, в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, включены Важенков Артем Валерьевич, Верзилов Петр Юрьевич, Грезев Александр Викторович, Гурман Юрий Альбертович, Гусев Андрей Юрьевич, Егоров Владимир Владимирович, Жилинский Владимир Александрович, Жилкин Владимир Владимирович, Иванова София Юрьевна, Карезина Инна Павловна, Каткова Вероника Вячеславовна, Кильтау Екатерина Викторовна, Ковин Виталий Сергеевич, Костылева Полина Владимировна, Кузьмина Людмила Гавриловна, Любарев Аркадий Ефимович, Лютов Александр Иванович, Петров Алексей Викторович, Пигалкин Илья Валерьевич, Пискунов Сергей Евгеньевич, Смирнов Сергей Сергеевич, Тихонов Михаил Сергеевич, общество с ограниченной ответственностью «ЗП» и общество с ограниченной ответственностью «Зона права».

Также в ведомстве сообщили, что в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, включили медиапроект «ОВД-Инфо», а реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, дополнен автономной некоммерческой организацией «Нижегородский центр немецкой и европейской культуры» и ивановской областной общественной организацией «Центр гендерных исследований».

В начале сентября сообщалось, что Министерство юстиции России внесло в реестр иноагентов четыре СМИ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что закон об иноагентах в России не отменят, так как он в том числе позволяет противостоять давлению стран Запада на российские СМИ.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко допустила, что Совфед готов уточнить закон об иностранных агентах по итогам мониторинга правоприменительной практики в случае необходимости.

1 мая президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий штраф до 50 тыс. рублей за распространение в СМИ сообщений и материалов СМИ-иноагента без указания на этот статус.