В Совфеде допустили возможность уточнения закона об иноагентах

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко допустила, что Совфед готов уточнить закон об иностранных агентах по итогам мониторинга правоприменительной практики в случае необходимости.
В Совфеде допустили возможность уточнения закона об иноагентах
  • © Kremlin Pool / Global Look Press

Она отметила, что Совфед по результатам выборной кампании проведёт мониторинг правоприменительной практики закона об иноагентах.

«Если в чём-то [есть] двойное трактование или неправильное применение и нужно будет уточнить закон, мы готовы его уточнить», — приводит её слова ТАСС.

Матвиенко подчеркнула, что речи об отмене закона об иноагентах не идёт.

Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарёв заявил, что комиссия планирует устранить законодательный пробел, установив ответственность за нарушение иноагентами запрета на вмешательство в выборы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что закон об иноагентах в России не отменят, так как он в том числе позволяет противостоять давлению стран Запада на российские СМИ.

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