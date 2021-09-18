Захарова объяснила, почему закон об иноагентах в России не отменят
- © МИД РФ
- РИА Новости
По её словам, в России СМИ-иноагенты никак не ущемляются в своих профессиональных правах. Захарова отметила, что такие СМИ в России должны предоставлять установленные законом сведения не чаще одного раза в квартал.
«Что же касается американских реалий, то сотрудники RT и Sputnik могут рассказать много интересного о вызовах на допросы, пристрастных досмотрах на таможне, подходах сотрудников спецслужб, примерах психологического прессинга со стороны правоохранительных органов в отношении журналистов и членов их семей», — написала она.
Захарова добавила, что «отмены закона об иноагентах никакой не будет».
По словам дипломата, в случае отмены этого закона у западных партнёров «будет полное ощущение безнаказанности как в давлении на российские СМИ за рубежом, так и в участии в политической жизни через своих агентов влияния» на территории России.
Ранее Захарова прокомментировала открытое обращение ряда российских СМИ к властям с требованием отмены законов об иноагентах и прекращения давления на журналистов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле рассмотрят обращение, в котором предлагается вносить СМИ в перечень иноагентов по представлению Минюста исключительно в судебном порядке.