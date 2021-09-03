Песков прокомментировал обращение ряда СМИ по поводу законодательства об иноагентах

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Кремль рассмотрит обращение СМИ с предложением внести поправки в законодательство об иноагентах, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал обращение ряда СМИ по поводу законодательства об иноагентах
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Это уже не требование, которое до этого было озвучено, а конструктивное предложение, поэтому, конечно, на предмет их реализуемости рассмотрим», — сказал он РИА Новости.

Как пишет агентство, в обращении предлагается вносить СМИ в перечень иноагентов по представлению Минюста исключительно в судебном порядке.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала открытое обращение ряда российских СМИ к властям с требованием отмены законов об иноагентах и прекращения давления на журналистов.

В частности, такие обращения опубликовали телеканал «Дождь»*, «Новая газета», Forbes, «Медуза»**, ряд сетевых и региональных изданий и профессиональных сообществ журналистов.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.

** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021.

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