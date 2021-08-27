Захарова прокомментировала обращение ряда российских СМИ касательно закона об иноагентах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала открытое обращение ряда российских СМИ к властям с требованием отмены законов об иноагентах и прекращения давления на журналистов.

В частности, такие обращения опубликовали телеканал «Дождь»*, «Новая газета», Forbes, «Медуза»**, ряд сетевых и региональных изданий и профессиональных сообществ журналистов.

«Под сегодняшним открытым обращением по поводу нелегкой доли «независимых» СМИ в современной России свои подписи поставили, очевидно, самые независимые из них. Например, «Медуза» и «Дождь», чьи упоминания то и дело мелькают на страницах совсем других документов», — написала Захарова в Telegram-канале.

По её словам, удивляет то, что «жалостливые письма появились только тогда, когда иностранным агентом назвали эти средства массовой информации».

«Когда от аналогичных мер за рубежом страдали — и намного больше, кстати говоря, — другие российские СМИ, сегодняшние подписанты снобистски этого не замечали. Мало того, многие даже злорадствовали: так им и надо, будут знать, как к ним в мире относятся. Очень хорошо помню это адское хладнокровие. А чего же сейчас удивляться, что аудитория узнала об источниках вашего финансирования? Что страшного-то случилось, когда читатели и зрители получили фактологическую справку об официальном закулисье фабрики по производству оптимистических новостей?» — заявила Захарова.

Она добавила, что самое «курьёзное» состоит в том, что «именно эти СМИ так любят публиковать персональную информацию и копаться в чужих финансах, включая разоблачения собственных же коллег».

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.

** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021.