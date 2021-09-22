В Госдуме проработают вопрос ответственности иноагентов за вмешательство в выборы

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарёв заявил, что комиссия планирует устранить законодательный пробел, установив ответственность за нарушение иноагентами запрета на вмешательство в выборы.

Об этом информирует ТАСС.

Он объяснил, что в российском избирательном законодательстве предусмотрен запрет иноагентам вмешиваться в выборы и каким-либо образом влиять на волеизъявление граждан. При этом при подведении итогов выборов фиксируется, что данный запрет не всегда исполняется.

«Это отчасти связано с тем, что при наличии запрета какой-либо ответственности за его несоблюдение не предусмотрено. Поэтому мы полагаем, что данный пробел необходимо устранить», — заявил Пискарёв.

Также Пискарёв сообщил, что обратился в Генпрокуратуру по поводу призывов из-за рубежа к кибератакам на систему дистанционного электронного голосования, которая использовалась на выборах в Госдуму.