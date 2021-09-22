В Госдуме проработают вопрос ответственности иноагентов за вмешательство в выборы

Короткая ссылка
Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарёв заявил, что комиссия планирует устранить законодательный пробел, установив ответственность за нарушение иноагентами запрета на вмешательство в выборы.
В Госдуме проработают вопрос ответственности иноагентов за вмешательство в выборы
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС.

Он объяснил, что в российском избирательном законодательстве предусмотрен запрет иноагентам вмешиваться в выборы и каким-либо образом влиять на волеизъявление граждан. При этом при подведении итогов выборов фиксируется, что данный запрет не всегда исполняется.

«Это отчасти связано с тем, что при наличии запрета какой-либо ответственности за его несоблюдение не предусмотрено. Поэтому мы полагаем, что данный пробел необходимо устранить», — заявил Пискарёв.

Также Пискарёв сообщил, что обратился в Генпрокуратуру по поводу призывов из-за рубежа к кибератакам на систему дистанционного электронного голосования, которая использовалась на выборах в Госдуму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить