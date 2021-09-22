В Госдуме проработают вопрос ответственности иноагентов за вмешательство в выборы
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС.
Он объяснил, что в российском избирательном законодательстве предусмотрен запрет иноагентам вмешиваться в выборы и каким-либо образом влиять на волеизъявление граждан. При этом при подведении итогов выборов фиксируется, что данный запрет не всегда исполняется.
«Это отчасти связано с тем, что при наличии запрета какой-либо ответственности за его несоблюдение не предусмотрено. Поэтому мы полагаем, что данный пробел необходимо устранить», — заявил Пискарёв.
Также Пискарёв сообщил, что обратился в Генпрокуратуру по поводу призывов из-за рубежа к кибератакам на систему дистанционного электронного голосования, которая использовалась на выборах в Госдуму.