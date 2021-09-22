В России обратились в Генпрокуратуру из-за призывов к кибератакам на систему ДЭГ

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв обратился в Генпрокуратуру по поводу призывов из-за рубежа к кибератакам на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которая использовалась на выборах в Госдуму.

«Сегодня я подписал и направил в Генеральную прокуратуру России обращение по фактам призывов из-за рубежа к организации кибератак на нашу электронную систему голосования. Многочисленные и систематические попытки взломать продолжались все три дня голосования», — цитирует его ТАСС.

Как отметил Пискарёв, личности подстрекателей к кибератакам уже известны.

«Виновные должны понести заслуженное наказание. У нас в законе, кстати, предусмотрена и административная, и уголовная ответственность», — добавил он.

19 сентября, в последний день выборов в Госдуму, замглавы ЦИК России Николай Булаев заявил, что массовые кибератаки на систему ДЭГ и сайт Центризбиркома России совершаются практически в круглосуточном режиме.