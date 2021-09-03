Четыре юрлица добровольно вошли в реестр СМИ-иноагентов

Министерство юстиции России внесло в реестр иноагентов четыре СМИ. Как уточнили в министерстве, речь идёт о добросовестном выполнении авторами этих СМИ требований закона.

В реестр внесены ООО «Альтаир 2021», ООО «Вега 2021», ООО «Главный редактор 2021» и ООО «Ромашки монолит».

В министерстве пояснили, что организации были созданы российскими физлицами, ранее внесёнными в реестр иноагентов.

«В данном случае речь идёт о добросовестном выполнении указанными гражданами требований закона, установленных для лиц, включённых в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности», — сообщили в Минюсте.

1 мая президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий штраф до 50 тыс. рублей за распространение в СМИ сообщений и материалов СМИ-иноагента без указания на этот статус.