Кардиолог призвала россиян с сердечно-сосудистыми заболеваниями вакцинироваться от COVID-19

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Заместитель генерального директора национального центра кардиологии Минздрава России, профессор, доктор медицинских наук Нана Погосова порекомендовала россиянам с сердечно-сосудистыми заболеваниями вакцинироваться от COVID-19.
Кардиолог призвала россиян с сердечно-сосудистыми заболеваниями вакцинироваться от COVID-19
  • Pixabay

«Рекомендуют все кардиологи мира —  практически во всех странах, тут единодушие полное — обязательно вакцинироваться той или иной вакциной, которая доступна в данном регионе, в данной стране», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

Кроме того, Погосова напомнила таким гражданам о необходимости носить маску, избегать помещений с большим количеством людей, соблюдать другие рекомендуемые меры.

Ранее профессор вирусологии Анатолий Альтштейн, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, высказался в беседе с НСН об иммунитете у переболевших COVID-19.

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