В Новгородской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
В Новгородской области выявили 134 случая коронавируса за сутки, выздоровели при этом 152 жителя.
- Reuters
Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на оперативный штаб.
Всего в России зарегистрировали 22 430 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, уточняет «ПолитЭксперт».
Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев напомнил о важности соблюдения масочного режима.
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