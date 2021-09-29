В Новгородской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Новгородской области выявили 134 случая коронавируса за сутки, выздоровели при этом 152 жителя.

Reuters

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на оперативный штаб. Всего в России зарегистрировали 22 430 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, уточняет «ПолитЭксперт». Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев напомнил о важности соблюдения масочного режима.