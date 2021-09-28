Терапевт напомнил о важности соблюдения масочного режима

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Врач-терапевт Алексей Хухрев напомнил о важности соблюдения масочного режима.
Терапевт напомнил о важности соблюдения масочного режима
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Носить маски имеет смысл тогда, когда маски носят все. Они же не защищают каждого в отдельности, они защищают общество от того, кто заболел, но может ещё этого не знать. Вот здесь маска — хорошее барьерное средство», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, маски нужно периодически менять. Носить их на подбородке тоже нет смысла, отметил врач.

Хухрев также рассказал о важности соблюдения безопасного расстояния в общественных местах.

«Безопасное расстояние сложно соблюдать в транспорте, особенно в час пик. Но его нужно соблюдать там, где возможно. Чем больше и чаще соблюдать, тем безопаснее», — добавил он.

Ранее профессор вирусологии Анатолий Альтштейн, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, высказался в беседе с НСН об иммунитете у переболевших COVID-19.

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