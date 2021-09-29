В Калининградской области зарегистрировали 240 случаев COVID-19 за сутки

В Калининградской области зарегистрировали 240 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на оперштаб.

Из новых заболевших 193 переносят болезнь с ОРВИ, у 15 пневмония, 26 болеют бессимптомно.

Также стало известно, что в Курской области выявили 200 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт kp.ru со ссылкой на штаб. Всего с начала пандемии в регионе заболели более 57 тыс. жителей.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев напомнил о важности соблюдения масочного режима.