В Ростовской области выявили 489 случаев COVID-19 за сутки

В Ростовской области выявили 489 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Общее число заболевших в области превысило 138 тыс.

На лечении в ковидных госпиталях находятся 4162 пациента.

Также стало известно, что в Оренбургской области зарегистрировали 353 случая COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт RIA56. Выздоровели при этом 358 человек.

Всего в регионе заболели 77 011 жителей, выписаны 65 426.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев напомнил о важности соблюдения масочного режима.