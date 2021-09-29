В Ростовской области выявили 489 случаев COVID-19 за сутки
- Reuters
Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
Общее число заболевших в области превысило 138 тыс.
На лечении в ковидных госпиталях находятся 4162 пациента.
Также стало известно, что в Оренбургской области зарегистрировали 353 случая COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт RIA56. Выздоровели при этом 358 человек.
Всего в регионе заболели 77 011 жителей, выписаны 65 426.
Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев напомнил о важности соблюдения масочного режима.