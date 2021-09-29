В Севастополе зарегистрировали 161 случай COVID-19 за сутки

В Севастополе зарегистрировали 161 случай коронавируса за сутки.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

С начала пандемии в городе заболели 30 494 жителя. Выздоровели 27 666, в том числе 66 за минувшие 24 часа.

Наряду с этим стало известно, что в Татарстане вакцинацию от COVID-19 прошли 1 081 724 человека. Оба компонента вакцины получили 947 523 жителя, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев напомнил о важности соблюдения масочного режима.