В Удмуртии выявили 237 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 237 случаев коронавируса за сутки, из больниц выписали 194 жителя региона.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Больше всего заболевших — в Ижевске (138 человек), а также в Можге и Воткинске.

Вакцинацию прошли 393 402 жителя региона, из них оба компонента вакцины получили 324 688.

Также стало известно, что в Татарстане зарегистрировали 57 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа. Общее число заболевших в регионе за время пандемии достигло 26 999, передаёт «Реальное время» со ссылкой на оперштаб.

Из больниц при этом выписали 23 191 человека, в том числе 28 — за последние сутки.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев напомнил о важности соблюдения масочного режима.