ОНК: Карина Цуркан ждёт рассмотрения жалобы на приговор за шпионаж в одиночной камере

Экс-член правления «Интер РАО» Карина Цуркан, осуждённая на 15 лет по делу о шпионаже в пользу Молдавии, ожидает рассмотрения апелляционной жалобы в одиночной камере женского СИЗО №6. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.

«Цуркан содержится в маленькой одиночной камере. Формально это карцер, но в московских СИЗО заключённых помещают туда иногда не в качестве наказания, а для обеспечения их безопасности. Несмотря на аскетичную обстановку, где из удобств только унитаз, раковина и водопроводный кран, Цуркан заявила, что никаких претензий по условиям содержания у неё нет», — сказал член комиссии.

Он добавил, что в таком же карцере находится осуждённая за госизмену Антонина Зимина, ранее обратившаяся с просьбой к ОНК направить её для отбывания наказания в хозотряд любого московского следственного изолятора.

Защита обжаловала приговор Цуркан в январе 2021 года. Её признали виновной в том, что в 2004 году она стала агентом молдавской спецслужбы. В апреле 2015 года Цуркан получила электронную версию проекта документа Минэнерго, а в конце сентября якобы передала его Кишинёву.

Приговор экс-члену правления «Интер РАО» был вынесен 29 декабря 2020 года.

Мосгорсуд приговорил её к 15 годам колонии общего режима.