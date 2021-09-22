Осуждённая за госизмену Зимина пожаловалась ОНК на условия содержания в колонии Ленобласти

Антонина Зимина, осуждённая по обвинению в госизмене, пожаловалась на тяжёлые условия в исправительной колонии №2 в Ленинградской области, а также объяснила причины своей недавней голодовки и попросила направить её отбывать наказание в хозотряд любого столичного СИЗО. Об этом RT рассказал член ОНК Москвы Георгий Иванов.

Иванов посетил Зимину в СИЗО №6 Москвы, куда её привезли для участия в судебных заседаниях по кассационной жалобе.

«В колонии очень ужасно: баня не работает, горячей воды нет. Чтобы помыться, женщинам выдают по семь литров теплой воды из бойлера, потом по трое садятся в поддон и поливают себя из ковшика», — привёл правозащитник слова Зиминой, которая также утверждает, что в ИК-2 в питьевой воде попадаются «кусочки ржавчины и мелкие черви».

Зимина заявила членам ОНК Москвы, что, несмотря на «медотвод на контакт со швейной пылью», её отправили работать в швейный цех.

«Работа там с 8:00 до 21:00 с перерывом на обед, но бригадиры заставляют оставаться до полуночи. Я оставаться до полуночи отказывалась, из-за этого отношения в коллективе осложнились», — сказала осуждённая, добавив, что некоторые заключённые провоцировали её на драки и один раз ей пришлось ответить.

В СИЗО №6 Москвы Антонина прибыла 25 августа 2021 года и до 7 сентября находилась в карцерном помещении одна, но затем её перевели в многоместную камеру, где не работала сантехника, в том числе унитазы, и было полно насекомых.

Зимина объявила голодовку, и вскоре из-за этого у нее возник конфликт с соседками.

«Одна из них сказала, что «таких сук в лагере мы бреем», и Зимина сама побрилась наголо. Только 16 сентября её перевели снова в карцер, хотя по закону голодающих держат отдельно и под медицинским контролем», — отметил собеседник RT.

Несмотря на эту ситуацию, Зимина призналась, что «счастлива в карцере и с ужасом ждёт возвращения в колонию».

«Она просится отбывать наказание в хозотряде любого СИЗО Москвы, и мы вчера направили соответствующее обращение во ФСИН России», — заключил Иванов.

Как сообщал RT, в декабре 2020 года жительница Калининграда Антонина Зимина была приговорена к 13 годам колонии общего режима, а также к штрафу в 100 тыс. рублей. Её муж Константин Антонец получил 12,5 лет колонии строгого режима и такой же штраф.

Как установил суд, Зимина была завербована латвийскими спецслужбами в 2012-м, а с 2015 года привлекла к сотрудничеству с ними и своего мужа.