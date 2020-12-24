В Калининграде вынесен приговор по делу о госизмене

Супруги Антонина Зимина и Константин Антонец в Калининграде получили 12,5 и 13 лет колонии за многолетнюю работу на спецслужбы Латвии, сообщили в ФСБ.

Как уточняет РИА Новости, Зимина приговорена к 13 годам колонии общего режима, а также штрафу в 100 тыс. рублей.

Антонец получил 12,5 лет колонии строгого режима и такому же штрафу.

Как установил суд, Зимина была завербована латвийскими спецслужбами в 2012 году во время выезда за границу.

С 2015 года Зимина, как выяснила ФСБ, привлекла к сотрудничеству с латвийскими спецслужбами своего мужа.

Отмечается, что приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

В мае сообщалось, что обвиняемые в госизмене Антонина Зимина и её муж Константин Антонец этапированы из московского СИЗО «Лефортово» в Калининград.