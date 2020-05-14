Обвиняемых в госизмене Зимину и Антонца этапировали в Калининград

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RT
Обвиняемые в госизмене Антонина Зимина и её муж Константин Антонец этапированы из московского СИЗО «Лефортово» в Калининград. Об этом RT сообщили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.
Обвиняемых в госизмене Зимину и Антонца этапировали в Калининград
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«Представитель администрации СИЗО «Лефортово» сообщил членам комиссии, что Зимина и Антонец 7 мая были отправлены в Калининград», — сказал один из членов ОНК.

Жительницу Калининграда, эксперта Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова Зимину и её мужа Антонца обвиняют в госизмене (ст. 275 УК). 

По версии следствия, они раскрыли личность действующего оперативника ФСБ латвийским спецслужбам. В 2015 году этот оперативник присутствовал на их свадьбе, где и произошёл инцидент.

Обвиняемые вину не признают.  

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