Обвиняемая в госизмене жительница Калининграда пожаловалась на отказ в медпомощи

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Обвиняемая в госизмене жительница Калининграда Антонина Зимина пожаловалась на отказ в медпомощи.
Обвиняемая в госизмене жительница Калининграда пожаловалась на отказ в медпомощи
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«Подозрение на онкологию возникло у врача, который осматривал меня летом 2019 года. В конце октября меня вывезли в одну из городских больниц, но анализы там брали, с моей точки зрения, с нарушениями порядка, и поэтому сдавать биопсию я там отказалась, хотя она необходима, по мнению самих врачей. С тех пор прошу вывезти меня в другую больницу», — заявила Антонина Зимина в беседе с членом ОНК, корреспондентом RT Борисом Клином.

По её словам, она сама готова заплатить за обследование.

Отмечается, что с подобными жалобами женщина обращалась неоднократно. Правозащитники рекомендовали администрации СИЗО направить её в больницу.

Между тем в «Лефортове» утверждают, что просьб от Зиминой не поступало — ни письменных, ни устных.

За полтора года пребывания в СИЗО женщина жаловалась ОНК и на необоснованную постановку на профилактический учёт как «склонную к побегу», и на унижающие достоинство методы видеонаблюдения.

Антонину Зимину задержали в июне 2018 года. Её мужа Константина Антонца — в июле 2019 года. Он также сидит в «Лефортове». Обоих обвинили в госизмене.

По версии следствия, они раскрыли личность действующего сотрудника ФСБ латвийским спецслужбам. Он присутствовал на их свадьбе в 2015 году.

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