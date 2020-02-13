Обвиняемая в госизмене Зимина заявила, что не просила помочь в получении гражданства Латвии

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Обвиняемая в госизмене жительница Калининграда Антонина Зимина заявила, что не обращалась к властям Латвии с просьбой помочь ей получить гражданство этой страны.
Обвиняемая в госизмене Зимина заявила, что не просила помочь в получении гражданства Латвии
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«Я таких просьб, ходатайств властям Латвии не направляла», — заявила она в беседе с членом ОНК, корреспондентом RT Борисом Клином.

Летом 2018 года появилась информация, что Зимина направила из СИЗО письмо в посольство Латвии с просьбой оказать ей содействие в получении латвийского гражданства.

Зимину и её мужа Константина Антонца обвиняют в госизмене. По версии следствия, они раскрыли личность действующего сотрудника ФСБ латвийским спецслужбам. Он присутствовал на их свадьбе в 2015 году.

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