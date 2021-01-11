Защита Цуркан обжаловала приговор по делу о шпионаже
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«Мы подали апелляционную жалобу на приговор, её будет рассматривать Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве, дата рассмотрения к настоящему моменту не назначена», — цитирует РИА Новости Павлова.
По его словам, в жалобе защита просит отменить приговор Московского городского суда и настаивает на оправдании Цуркан.
Цуркан арестовали в июне 2018 года. Её обвиняли в том, что в 2004 году она стала агентом молдавской спецслужбы. В апреле 2015 года Цуркан получила электронную версию проекта документа Минэнерго, а в конце сентября якобы передала его Кишинёву.
Приговор экс-члену правления «Интер РАО» был вынесен 29 декабря 2020 года.
Мосгорсуд приговорил её к 15 годам колонии общего режима.