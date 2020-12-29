Бывший член правления «Интер РАО» Карина Цуркан приговорена к 15 годам

Мосгорсуд приговорил к 15 годам колонии общего режима экс-члена правления «Интер РАО» Карину Цуркан, обвиняемую в шпионаже в пользу Молдавии.

«Суд приговорил: признать Цуркан виновной в совершении преступления, предусмотренного статьёй 276 УК России, назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в колонии общего режима», — цитирует судебную коллегию РИА Новости.

Гособвинение просило приговорить Цуркан к 18 годам колонии.

Цуркан арестовали в июне 2018 года. Её обвиняют в том, что в 2004 году она стала агентом молдавской спецслужбы. В апреле 2015 года Цуркан получила электронную версию проекта документа Минэнерго, а в конце сентября якобы передала его Кишинёву.

В ноябре 2019 года суд арестовал её банковские счета и денежные средства.