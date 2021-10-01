В России предложили размещать предупреждающую информацию на энергетиках

Руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил размещать на упаковке энергетиков информацию о вреде их потребления. Копия письма на имя главы Минздрава Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.

В своём обращении общественный деятель отметил, что отечественные медицинские работники, как и эксперты ВОЗ, не раз предупреждали о вреде энергетических напитков, чрезмерное потребление которых может привести к сахарному диабету, сердечно-сосудистым и иным заболеваниям.

При этом в настоящее время, как уточнил Курдесов, данная продукция чрезвычайно популярна в России, в том числе среди молодёжи, которая не всегда осознаёт потенциальные угрозы для своего здоровья.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность распространения на энергетические напитки принципа реализации табачной продукции, а именно нанесения на значительную площадь упаковки энергетических напитков как визуальной, так и текстовой информации о возможных негативных последствиях потребления данной продукции», — говорится в тексте обращения.

Весной этого года основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила на федеральном уровне запретить продажу энергетиков несовершеннолетним.

Ранее врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева в беседе с RT рассказала, какое влияние оказывают энергетические напитки на здоровье.