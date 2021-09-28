В Волгоградской области открыли новый госпиталь для пациентов с COVID-19

В Волгоградской области открыли новый госпиталь для пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщает ОТР.

Больницу построили в городе Калаче-на-Дону. Это второй инфекционный госпиталь, который появился в регионе с начала пандемии.

Медучреждение рассчитано на 60 мест. При необходимости можно увеличить число коек до 90.

Для больницы закупили более 1 тыс. единиц оборудования, в том числе аппараты ИВЛ, мобильный рентген, мониторы состояния пациента.

Штат госпиталя полностью укомплектован.

Ранее доктор медицинских наук, профессор Елена Малинникова, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России, в беседе с Nation News высказалась о вероятности заболеть COVID-19 и ОРВИ.