Невролог Евдокименко напомнил о важности гимнастики при артрозе

Врач-ревматолог, невролог Павел Евдокименко напомнил о важности гимнастики при артрозе.

«Я часто говорю, что если мы лечим артроз колена, тазобедренных суставов, то нет никаких шансов на значительное улучшение, если ты не делаешь лечебные упражнения», — заявил он в беседе с изданием «Правда.Ру».

По его мнению, всё остальное, в том числе лекарства и мази, — это дополнение к гимнастике.

Евдокименко также выразил мнение, что стоит «зацикливаться» на здоровье в плане правильного образа жизни.

«То есть надо вести более или менее правильный образ жизни. Ещё очень важный фактор, чтобы у человека было более-менее хорошее настроение, чтобы он не зацикливался на неприятностях, чтобы меньше его брали стрессы. И очень важный фактор здоровой, долгой жизни — это увлечённость чем-то», — добавил он.

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