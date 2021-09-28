Невролог Евдокименко напомнил о важности гимнастики при артрозе

Короткая ссылка
Врач-ревматолог, невролог Павел Евдокименко напомнил о важности гимнастики при артрозе.
Невролог Евдокименко напомнил о важности гимнастики при артрозе
  • Pixabay

«Я часто говорю, что если мы лечим артроз колена, тазобедренных суставов, то нет никаких шансов на значительное улучшение, если ты не делаешь лечебные упражнения», — заявил он в беседе с изданием «Правда.Ру».

По его мнению, всё остальное, в том числе лекарства и мази, — это дополнение к гимнастике.

Евдокименко также выразил мнение, что стоит «зацикливаться» на здоровье в плане правильного образа жизни.

«То есть надо вести более или менее правильный образ жизни. Ещё очень важный фактор, чтобы у человека было более-менее хорошее настроение, чтобы он не зацикливался на неприятностях, чтобы меньше его брали стрессы. И очень важный фактор здоровой, долгой жизни — это увлечённость чем-то», — добавил он.

Ранее невролог, кандидат медицинских наук, академик РАМТН Михаил Бобырь в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал, как избавиться от боли в спине с помощью плавания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить