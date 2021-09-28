Диетолог рассказала о продуктах, способствующих снижению уровня сахара в крови

Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала о продуктах, способствующих снижению уровня сахара в крови.

В беседе с Nation News она сообщила, что кислоты Омега-3 стимулируют выработку гормона адипонектина, который повышает чувствительность клеток к инсулину.

«Если есть предрасположенность к диабету, то стоит употреблять в пищу жирную рыбу: сёмгу, палтуса, тунца», — считает эксперт.

По её словам, также можно добавить в рацион авокадо, зелень.

Дюваль подчеркнула, что для снижения уровня сахара следует исключить продукты, которые его повышают. Речь идёт о простых углеводах, которые содержатся в кашах быстрого заваривания, печенье и хлебе.

«Но также необходимо уменьшить потребление сложных углеводов, которые стоит есть только в первой половине дня», — добавила эксперт.

Ранее, как сообщал сайт «Аргументы и Факты», врач-эндокринолог поликлиники №2 Химкинской областной больницы Оксана Дюкарева рассказала о признаках гипогликемии.