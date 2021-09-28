В Нижегородской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом

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В Нижегородской области подтвердили 546 случаев коронавируса за последние сутки. Выписаны 400 человек.
В Нижегородской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом
  • Reuters

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе заболели 168 545 жителей. Выздоровели 154 484 человека.

В Калининградской области за минувшие 24 часа выявили 242 случая COVID-19. Из новых заболевших 200 человек переносят болезнь с ОРВИ, у 20 зафиксирована пневмония, 22 болеют бессимптомно, передают «Невские новости» со ссылкой на оперштаб.

Вакцинацию в регионе прошёл 324 651 житель. Оба компонента получили 305 977 калининградцев.

Ранее профессор вирусологии Анатолий Альтштейн, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, высказался об иммунитете у переболевших COVID-19.

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