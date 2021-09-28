Коечный фонд для ковид-инфицированных Удмуртии заполнен почти на 100%

Более чем из 3 тыс. коек для инфицированных COVID-19 в больницах Удмуртской республики свободны всего 44 — коечный фонд заполнен почти на 100%, заявила зампредседателя правительства региона Эльвира Пинчук.

«Сейчас на стационарном лечении находятся 3145 пациентов, свободный коечный фонд составляет всего 44 койки. С 1 октября планируется дополнительно развернуть 90 коек в Республиканском госпитале ветеранов войн и 150 коек в ГКБ №1... На амбулаторном лечении находятся около 12,6 тыс. человек», — приводит ТАСС слова Пинчук.

Всплеск заболеваемости в регионе спровоцировал увеличение количества вызовов терапевтов на дом — врачей стали вызывать почти в десять раз чаще. При этом уровень вакцинации в республике составляет 42% от лиц, которые должны привиться.

По состоянию на утро 27 сентября в Удмуртии зафиксировали 229 новых случаев коронавирусной инфекции. Среди заболевших — 39 детей и 62 человека старше 65 лет.