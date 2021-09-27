В Удмуртии выявили 229 новых случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии по состоянию на утро 27 сентября зафиксировали 229 новых случаев коронавирусной инфекции. Среди заболевших — 39 детей и 62 человека старше 65 лет.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на данные оперштаба.

При этом отмечается, что из больниц выписаны 110 человек после выздоровления.

По последним данным, вакцинировались 391 296 жителей республики.

Наряду с этим в Ставропольском крае подтвердили 350 случаев заболевания коронавирусом за минувшие 24 часа, пишет newstracker.ru.

171 человек выздоровел, скончались 27 пациентов.

Вакцинировались от коронавируса 708,9 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что за сутки в России выявили 22 236 случаев COVID-19.