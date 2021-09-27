Более 22 тысяч случаев коронавируса выявлено в России за сутки

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За сутки в России выявили 22 236 случаев инфицирования коронавирусом, накануне сообщалось о 22 498 заболевших. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.
Более 22 тысяч случаев коронавируса выявлено в России за сутки
  • РИА Новости

Всего в России за время пандемии подтвердили 7 443 149 случаев COVID-19.

За сутки умерли 779 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 805 пациентов. Общее число летальных исходов — 204 679.

Всего от COVID-19 в России вылечились 6 618 117 пациентов. За сутки выздоровели 13 513 человек, накануне — 13 671.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что COVID-19 может стать сезонным заболеванием в России при достижении коллективного иммунитета на уровне 80%

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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