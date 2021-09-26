Эксперт назвал условия, при которых COVID-19 станет сезонным заболеванием
В комментарии ТАСС он отметил, что более ранние прогнозы о победе над коронавирусом при иммунитете у 60% населения скорректированы.
«Можно выстроить абсолютно чёткий прогноз: при наличии коллективного иммунитета на уровне 80% (а он состоит из двух составляющих — поствакцинального и естественного) заболевание станет сезонным», — пояснил Горелов.
За минувшие сутки в России выявили 22 041 случай инфицирования коронавирусом, накануне сообщалось о 21 379 заболевших.
В Роспотребнадзоре ранее допустили новый подъём заболеваемости COVID-19 из-за непривитых граждан.