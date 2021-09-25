В России за сутки выявлен 22 041 случай коронавируса

За сутки в России выявили 22 041 случай инфицирования коронавирусом, накануне сообщалось о 21 379 заболевших.

Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 7 398 415 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

За сутки умерли 822 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 828 пациентов. Общее число летальных исходов — 203 095.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 6 590 933 пациента. За сутки выздоровели 16 325 человек, накануне — 15 828.

Как ранее отметил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, рост заболеваемости коронавирусом может произойти в России из-за группы невакцинированных граждан.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.