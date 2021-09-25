В России за сутки выявлен 22 041 случай коронавируса
- АГН «Москва»
Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 7 398 415 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
За сутки умерли 822 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 828 пациентов. Общее число летальных исходов — 203 095.
За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 6 590 933 пациента. За сутки выздоровели 16 325 человек, накануне — 15 828.
Как ранее отметил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, рост заболеваемости коронавирусом может произойти в России из-за группы невакцинированных граждан.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.