Эндокринолог Дюкарева рассказала о признаках гипогликемии

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Врач-эндокринолог поликлиники №2 Химкинской областной больницы Оксана Дюкарева рассказала о признаках гипогликемии.
Эндокринолог Дюкарева рассказала о признаках гипогликемии
  • Pixabay

«Гипогликемия — это состояние, при котором снижается уровень глюкозы в крови», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и Факты».

По словам Дюкаревой, при снижении уровня глюкозы появляются такие признаки, как слабость, выраженная усталость, снижение внимания или изменение поведения, головокружение, тремор рук, судороги в ногах, потеря или помутнение сознания.

«Сейчас широко распространены методы самоконтроля глюкозы крови в домашних условиях посредством глюкометров. Но, к сожалению, такие аппараты могут иметь погрешность при измерении, и не всегда можно увидеть критические показатели глюкозы крови», — сказала врач.

Она отметила, что при возникновении неоднократных симптомов гипогликемии и низком уровне сахара в крови лучше обратиться к эндокринологу.

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