В Краснодарском крае выявили 220 случаев коронавируса за сутки

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В Краснодарском крае выявили 220 случаев коронавируса за последние сутки, из больниц выписали 251 человека.
В Краснодарском крае выявили 220 случаев коронавируса за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперштаб.

Больше всего заболевших в Сочи, Крыловском районе и Краснодаре.

Всего с начала пандемии в крае зарегистрировали 73 473 случая COVID-19, выздоровели при этом 52 864 жителя.

На лечении в стационарах находятся 3212 пациентов, дома — 11 237.

Также стало известно, что в Курской области подтвердили 199 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт kp.ru со ссылкой на штаб. Всего в регионе зарегистрировали 57 218 заболевших.

В больницах и стационарах находятся 1804 пациента.

Ранее профессор вирусологии Анатолий Альтштейн, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, высказался об иммунитете у переболевших COVID-19.

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