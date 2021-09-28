В Севастополе зарегистрировали 158 случаев COVID-19 за сутки

В Севастополе зарегистрировали 158 случаев коронавируса за сутки. Выздоровели при этом 66 человек.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

Всего в городе за время пандемии заболели 30 333 жителя, из больниц выписали 27 600 человек.

Также стало известно, что в Татарстане выявили 60 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа. С начала пандемии в республике заболели 26 942 жителя, передаёт «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперштаб.

Выздоровели при этом 23 163 человека, в том числе 49 за минувшие сутки.

Ранее профессор вирусологии Анатолий Альтштейн, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, высказался об иммунитете у переболевших COVID-19.