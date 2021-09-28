В Кировской области выявили 131 случай COVID-19 за сутки

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В Кировской области выявили 131 случай коронавируса за сутки.
В Кировской области выявили 131 случай COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперштаб.

Отмечается, что лечение на дому проходят 6582 пациента, в больницах — 4112.

Из больниц выписаны за минувшие 24 часа 418 жителей.

Также стало известно, что в Омской области зарегистрировали 362 случая COVID-19 за сутки. Выздоровели 463 человека, передаёт gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

С начала пандемии в области заболели 83 739 жителей, вылечились 64 016.

Ранее профессор вирусологии Анатолий Альтштейн, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, высказался об иммунитете у переболевших COVID-19.

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