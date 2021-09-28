Терапевт назвал правила укрепления иммунитета в осенний период

Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, что для укрепления иммунитета в осеннее время нужно придерживаться ряда правил.

Во-первых, нужно хорошо высыпаться, чтобы лучше восстанавливаться после трудового дня, отметил специалист в беседе с «Москвой 24».

«Второй момент — нормальное, полноценное питание, чтобы со всеми продуктами мы получали необходимые нам витамины и микроэлементы. Специально витамины я бы не рекомендовал принимать», — добавил Хухрев.

Также он посоветовал не забывать о физической нагрузке.

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