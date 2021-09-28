Клишас допустил принятие закона о региональной власти до конца 2021 года

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Один из авторов законопроекта, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, не исключил, что закон о региональной власти может быть принят до конца текущего года.
Клишас допустил принятие закона о региональной власти до конца 2021 года
  • РИА Новости

«До конца года», — приводит ТАСС ответ сенатора на вопрос о возможных сроках принятия закона.

Ранее сообщалось, что Клишас и председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внесли в нижнюю палату проект закона о региональной власти.

Сенатор Ольга Ковитиди, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, в беседе с RT назвала законопроект о региональной власти востребованным и нужным.

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