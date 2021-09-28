Клишас допустил принятие закона о региональной власти до конца 2021 года
- РИА Новости
«До конца года», — приводит ТАСС ответ сенатора на вопрос о возможных сроках принятия закона.
Ранее сообщалось, что Клишас и председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внесли в нижнюю палату проект закона о региональной власти.
Сенатор Ольга Ковитиди, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, в беседе с RT назвала законопроект о региональной власти востребованным и нужным.