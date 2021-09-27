Сенатор Ковитиди назвала законопроект о региональной власти востребованным и нужным

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Анастасия Румянцева
Сенатор Ольга Ковитиди, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, в беседе с RT прокомментировала внесение в Госдуму законопроекта о региональной власти.
Сенатор Ковитиди назвала законопроект о региональной власти востребованным и нужным
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«Принятые гражданами России поправки в основной закон, Конституцию, достаточно обширные. В том числе, в них закреплён принцип единства публичной власти. Стоит отметить, что для наиболее эффективного решения задач в интересах граждан, которые проживают на соответствующих территориях, возникла необходимость детальной проработки и детализации порядка взаимодействия органов местного самоуправления и органов государственной власти, которые входят в единую систему публичной власти», — отметила Ковитиди.

По мнению сенатора, совершенно очевидно, что предлагаемый законопроект нужный, востребованный, а также ожидаемый в субъектах Федерации.

«Принятие этого закона необходимо для дальнейшего конституционного развития, более современного, эффективного и результативного решения тех задач, которые стоят сегодня перед гражданским обществом и перед всеми гражданами страны. Закон хороший, нужный и принимать его надо. Я в этом твёрдо уверена. Относиться к управленцам нужно очень бережно... и надо очень внимательно помогать молодому поколению людей, которые будут управлять страной завтра», — заключила парламентарий.

Ранее сообщалось, что председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас внесли в нижнюю палату проект закона о региональной власти.

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