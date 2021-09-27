Политолог Данилин прокомментировал внесение в Госдуму законопроекта о региональной власти

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Анастасия Румянцева
Директор Центра политического анализа Павел Данилин в беседе с RT прокомментировал внесение в нижнюю палату законопроекта о региональной власти.
Политолог Данилин прокомментировал внесение в Госдуму законопроекта о региональной власти
  • РИА Новости

По его словам, данный законопроект принимается в исполнение принятых поправок к Конституции и «во многом определяет единство системы публичной власти в России».

«Учитывая те требования, которые предъявляются к власти для исполнения их полномочий, это крайне важно, чтобы муниципальная, региональная и федеральные власти действовали, имея общие, единые ценности. Определение длительности сроков полномочий, определение зоны ответственности — всё это входит в этот законопроект. Возможно, он будет дорабатываться, потому что это ключевая тема», — подчеркнул Данилин.

Ранее сообщалось, что председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас внесли в нижнюю палату проект закона о региональной власти.

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