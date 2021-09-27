Диетолог Нефёдова дала советы по здоровому питанию

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Член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова дала советы по здоровому питанию.
Диетолог Нефёдова дала советы по здоровому питанию
  • Pixabay

В беседе с Nation News она заявила, что некоторые популярные диеты помогают быстро сбросить вес, но могут навредить здоровью.

«Мы должны получать больше углеводов, чем белка. В рационе около 60% составляют углеводы, 30% составляет жир, 10% уходит на белок. Очень часто люди начинают перебирать большое количество белка, который вытесняет полезные элементы. Люди убирают фрукты и овощи из рациона, тем самым лишая себя витаминов», — сказала эксперт.

Как отметила Нефёдова, нельзя лишать организм полезных антиоксидантов и фитонутриентов, которые содержатся в овощах и фруктах.

По словам диетолога, в рационе обязательно должны быть углеводы. В частности, можно употреблять цельнозерновые мучные продукты, отдавать предпочтение хорошим крупам.

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